Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Hofbieber und Schwarzbach

Fulda (ots)

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Hofbieber und Schwarzbach

Hofbieber. Am Montagmorgen (01.07.) kam es auf der L3174 zwischen Hofbieber und Hofbieber-Schwarzbach zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 19-Jähriger aus Fulda die Landstraße von Hofbieber kommend in Richtung Hofbieber-Schwarzbach. Aus noch unklarer Ursache kam er dabei gegen 5.40 Uhr in einer Rechtskurve mit seinem VW Bora zunächst auf die rechte Bankette und geriet in der Folge in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Mitsubishi einer 52-jährigen Frau aus Tann. Diese musste aus ihrem Pkw gerettet werden und erlitt schwerste Verletzungen. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Personen kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und im Rahmen der Bergungsarbeiten ist die Fahrbahn seit 6.15 Uhr vollgesperrt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen nach auf rund 25.000 Euro.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell