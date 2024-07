Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle (Flucht mit Zeugenaufruf und Radfahrerunfall mit Personenschaden)

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht mit leicht verletztem Fußgänger

Schenklengsfeld - Am Samstag (29.06.), gegen 17.40 Uhr, befuhr eine 38-jährige Frau aus Eiterfeld mit ihrem Ford C-Max die Dinkelröder Straße in Richtung Solzstraße. Aus bislang unbekannter Ursache streifte sie hierbei mit ihrem Außenspiegel einen auf dem Gehweg befindlichen 44-jährigen Fußgänger aus Schenklengsfeld, welcher leicht verletzt wurde. Die Fahrzeugführerin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der Ermittlungen durch Beamte der Polizei Bad Hersfeld kurze Zeit später angetroffen werden. Am PKW entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit verletzten Fahrradfahrern

Friedewald - Am Samstag (29.06.), gegen 14.20 Uhr, befuhr eine Gruppe von mehreren Fahrradfahrern die Straße "Am Eisfeld". Als einer der Vorausfahrenden abbremste, reduzierte auch ein 64-jähriger Mann aus Borken seine Geschwindigkeit. Ein hinter ihm fahrender 51-jähriger Mann aus Homberg(Efze) erkannte dies zu spät und prallte auf seinen Vordermann. Hierbei wurde er über den Lenker geworfen, leicht verletzt und anschließend durch einen alarmierten Rettungwagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der andere Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt, konnte jedoch seine Fahrt fortsetzen. Beide Fahrräder wurden durch den Zusammenprall leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Huth, POK

