Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Flieden (ots)

Eine schwerverletzte Zweiradfahrerin und Sachschaden von gesamt 3280 EUR sind die Bilanz eines Zusammenstoßes im Begegnungsverkehr. Am Samstagnachmittag, 29.06.2024, 16:40 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus einem Stadtteil von Steinau a.d. Straße mit ihrem Kleinkraftrad Roller in Flieden die Straße Storker Hof in Fahrtrichtung Magdlos. Bei der Durchfahrt einer Linkskurve fuhr sie nicht weit genug rechts und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Der 44-jähigen Fahrzeugführerin aus Flieden war es nicht möglich auszuweichen und den Zusammenstoß so zu verhindern. Die Rollerfahrerin verletzte sich zwar schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

