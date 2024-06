Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 21-jähriger verunglückt mit seinem Motorrad tödlich

Schotten (ots)

Ein 21-jähriger Krad-Fahrer aus Butzbach befuhr am Samstag, den 29.06.2024, gg. 18:07 Uhr, mit seiner Aprilia die B 276 von Schotten kommend in Fahrtrichtung Gedern. An der Unfallstelle, einer abfallenden Linkskurve, kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn zu Fall und rutschte anschließend gegen die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand und von dort weiter gegen eine zweite Schutzplanke. Das Motorrad selbst rutschte noch 30 Meter durch den dortigen Graben und blieb am Rande dieses Grabens liegen. Der 21-jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 EUR.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Ermittlung der genauen Unfallursache beauftragt.

