Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Person bei Auffahrunfall verletzt

Eichenzell (ots)

Am Samstag (29.06.), kam es um 11.12 Uhr in Eichenzell-Döllbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Fahrzeugführerin verletzt wurde. Die Dame war mit ihrem Pkw Ford von Thalau kommend nach Döllbach eingefahren und wollte nach rechts in die Döllaustraße einbiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der 37-jährige Fahrer eines nachfolgenden Pkw Audi nahm dies zu spät wahr und fuhr auf den Ford auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell