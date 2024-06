Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW

Hünfeld (ots)

Ein 47 jähriger LKW Fahrer aus Schmalkalden befuhr am Freitag (28.06.), gegen 03.58 Uhr, die Bundesstraße 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend und wollte an der Abfahrt Hünfeld Süd nach rechts auf die Landesstraße 3176 einbiegen. Der LKW-Fahrer missachtete mit seinem 40 Tonner die Vorfahrt eines 31-jährigen DB-Fahrers aus Steinau der aus Richtung Hünfeld in Richtung Schlitz unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dadurch wurde der DB in die Leitplanke auf der Gegenseite geschleudert. An beiden Fahrzeugen und der Leitplanke entstand Sachschaden von circa 5.700 Euro. Der DB war so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.

