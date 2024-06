Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht

Niederaula. Am Dienstag (25.06.), in der Zeit von 16 Uhr bis 16:50 Uhr, parkte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld sein Fahrzeug, einen schwarzen VW Multivan, auf einem Parkplatz rechtsseitig parallel zur B 62 vor einer Bankfiliale in der Hauptstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er frische Unfallspuren am Pkw. Ein unbekannter Fahrzeugfahrer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den Multivan, wodurch der Spiegel und die linke Fahrzeugseite zerkratz wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Von Fahrbahn abgekommen

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (27.06.), um 13:45 Uhr, befuhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege die B 27 in Richtung Bad Hersfeld zwischen Friedlos und Krone Parkplatz. Aus bisher unbekannten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei die dortige Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg-Braach. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum vom 17.06.24 bis 24.06.24 den Zaun eines Schrebergartens in der Straße "Am Pfarrgarten". Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 50 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Mittwoch (26.06.), in der Zeit von 14.30 bis 15.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "In der Lache" einen parkenden schwarzen Audi Q2 im Bereich des Hecks der Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall im Kreuzungsbereich

Rotenburg-Schwarzenhasel. Ein Touran-Fahrer aus Rotenburg befuhr am Donnerstag (27.06.), gegen 11.05 Uhr, die "Querstraße" aus Richtung "Bachstraße" kommend in Richtung "Lispenhäuser Straße". Eine Seat-Ibiza-Fahrerin, ebenfalls aus Rotenburg, befuhr die "Lispenhäser Straße" aus Richtung Rotenburg-Erkshausen kommend. Als der Pkw-Fahrer in die Lispenhäuser Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Rotenburg

VB

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Dienstag (25.06.), gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Caddy die Bundesstraße von Maar in Richtung Lauterbach. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr am "Friedich-Ebert-Platz" kam es zu einem Rückstau der Fahrzeuge. Der 25-jährige bremste sein Fahrzeug ab. Eine nachfolgende 19-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Seat Leon auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 5.000 Euro.

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Mittwoch (26.06.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Tiguan die Straße "Cent" in Richtung Maar. Vor dem Kreisverkehr am "Friedrich-Ebert-Platz" musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 30-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Sprinter auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von 6.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Verkehrsunfallflucht

Wallersdorf. Am Donnerstag (27.06.), um 22.45 Uhr, kam es im Bereich der L 3160 zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dem verursachenden Pkw handelt es sich um einen Opel Corsa. Dieser kam von Wallersdorf und war in Fahrtrichtung Hatterode unterwegs. Er streifte nach derzeitigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve die Schutzplanke und fuhr anschließend linksseitig über eine Böschung gegen einen Baum. Dort überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Beide unbekannten Insassen flüchteten im Anschluss fußläufig von der Unfallstelle. Die Strecke wurde kurzzeitig durch die Feuerwehr Wallersdorf sowie die Feuerwehr Grebenau voll gesperrt. Wer Hinweise zu den Insassen geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell