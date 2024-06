Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Handtasche bei Trickdiebstahl entwendet - Polizei warnt vor Masche

Buxtehude (ots)

Am Mittwochvormittag ereignete sich in Buxtehude ein Trickdiebstahl, bei dem eine Frau offenbar gezielt abgelenkt wurde, um den Diebstahl ihrer Handtasche zu ermöglichen. Die Tat ereignete sich auf dem großen Parkplatz der Verbrauchermärkte Rewe-Center und Futterhaus an der Konrad-Adenauer-Allee.

Eine 55-jährige Frau hatte ihre Einkäufe in ihrem Auto verstaut und war im Begriff aus der Parklücke zu fahren, als ein unbekannter Mann an die Heckscheibe des Pkw klopfte und auf den Boden deutete. Der Mann entfernte sich schließlich in Richtung Harburger Straße. Die 55-Jährige verließ ihr Auto, um dem Hinweis des Unbekannten nachzugehen. Auf dem Boden hinter ihrem Pkw lag Münzgeld, welches die Frau schließlich in der Annahme aufhob, es sei ihr beim Einladen der Einkäufe aus der Tasche gefallen. Als die Frau wieder in ihr Auto stieg, stand die Beifahrertür offen und auf dem Beifahrersitz fehlte die Handtasche.

Die Polizei geht davon aus, dass mit dem Münzgeld und dem Klopfen an der Heckscheibe eine bewusste Ablenkung geschaffen wurde, um den Diebstahl der Handtasche zu ermöglichen. Der Ablauf der Geschehnisse legt den Verdacht nahe, dass mindestens zwei Personen an der Tat beteiligt gewesen sind.

Die Polizei nimmt diesen Trickdiebstahl zum Anlass, um vor dieser und ähnlichen Maschen zu warnen. Wer ebenfalls einen Hinweis an seinem Auto erhält, sollte diesem mit Bedacht nachgehen und das Fahrzeug im besten Fall sofort beim Aussteigen verschließen. Wer Beobachtungen zu der Tat am Mittwoch machen konnte, wird gebeten, sich unter 04161/6470 bei der Polizei in Buxtehude zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell