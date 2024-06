Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Stade (ots)

Am Montag gegen 22 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und berichtete den Beamten von einer Verkehrsunfallflucht. Ein Mercedes Sprinter eines Paketdienstes sollte auf dem Parkplatz des famila-Marktes am Stadtweg gegen einen Unterstand für Einkaufswagen gefahren sein. Als sich das Fahrzeug schließlich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, soll dies in einer auffälligen Fahrweise geschehen sein. Die ersteintreffenden Polizisten aus Stade konnten das Fahrzeug nicht mehr antreffen. Auf der A26 in Richtung Hamburg fiel einer Funkstreife aus Buxtehude wenige Minuten später jedoch der Sprinter eines Paketdienstes auf, dessen Hecktür einen frischen Unfallschaden aufzuweisen schien. Das Fahrzeug war auffällig langsam auf der Autobahn unterwegs, die Beamten entschieden sich für eine Kontrolle. Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf die Anhaltesignale und das Blaulicht des hinterherfahrenden Funkstreifenwagens. Er setzte seine Fahrt mit deutlichen Schlangenlinien und verminderter Geschwindigkeit fort. Im Bereich der Anschlussstelle Buxtehude überholte der Streifenwagen den Sprinter und stoppte ihn letztlich durch Herunterbremsen, die Kontrolle erfolgte in der Ausfahrt Richtung Buxtehude. Der Fahrzeugführer, ein 25-jähriger Hamburger, zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. In der Fahrerkabine stellten die Beamten mehrere geöffnete bzw. geleerte Bierdosen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille, zudem ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

