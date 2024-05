POL-PDNR: Tageseinnahmen eines Restaurants entwendet

Helmenzen (ots) - Am Sonntag, dem 05.05.2024 kam es zu einem Schadensereignis an einem landwirtschaftlichen Betrieb in 57612 Helmenzen. Eine, im Mühlenweg befindliche Selbstbedienungshütte, in welcher landwirtschaftliche Erzeugnisse zum Verkauf angeboten werden, wurde versucht anzuzünden. Der oder die bis dato unbekannten Täter zündenden in dem Verkaufsraum einen Eierpappkarton an, der auf einem Verkaufsregal stand und verließen die Tatörtlichkeit. Wenige Minuten ...

mehr