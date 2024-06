Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Harsefeld: Autofahrer soll Feuerwehrmänner genötigt haben

Harsefeld (ots)

Anlässlich des Lauf-Musik-Festivals wurden am Samstag in Harsefeld diverse Straßen gesperrt. An einer Absperrung im Bereich Große Gartenstraße / Am Rosenborn kam es dabei gegen 14:30 Uhr zur Nötigung zweier Einsatzkräften. Ein 92-jähriger Harsefelder näherte sich der Absperrung mit seinem Pkw aus Richtung Kleine Gartenstraße. Als die Feuerwehrmänner ihm die Durchfahrt verwehrten und auch den Grund erläuterten, erzürnte sich der 92-Jährige deutlich. Zunächst ließ er im Leerlauf den Motor mehrfach aufheulen. Als er schließlich weiter in Richtung der Absperrung fuhr, sahen sich die Einsatzkräfte genötigt, zumindest einen Schritt zur Seite zu treten. Erst als weitere Feuerwehrkräfte an der Absperrung erschienen, entfernte sich der Senior. Die hinzugezogene Polizei suchte den Fahrzeugführer auf, dessen Wahrnehmung der Geschehnisse war erwartungsgemäß eine ganz andere. Im Gespräch mit den Beamten zeigte er sich durchweg uneinsichtig. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Nötigung im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell