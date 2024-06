Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Unfall mit Trunkenheit am Bahnübgang

Buxtehude (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei Buxtehude am Samstag gegen 02:45 Uhr einen verunfallten Pkw auf der Cuxhavener Straße (B73), dessen Insassen offenbar gerade die Kennzeichen abmontierten. Umgehend begab sich eine Funkstreife zum Unfallort am Bahnübergang der EVB. Vor Ort stellten die Beamten einen Mercedes fest, der offenbar in Richtung Hamburg von der Fahrbahn abgekommen und mit der Lichtzeichenanlage des Bahnübergangs kollidiert war. Drei junge Männer befanden sich bei dem Pkw, zunächst wollte keiner von ihnen am Steuer des Unfallfahrzeugs gesessen haben. Ermittlungen erhärteten jedoch den Verdacht gegen einen 18-jährigen Horneburger, der die Fahrt schließlich einräumte. Mit im Fahrzeug hatten ein 17-Jähriger und ein 23-Jähriger aus Horneburg gesessen. Alle drei Insassen blieben unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert von fast 1,0 Promille, er wurde einer Blutprobe unterzogen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Kennzeichen des Mercedes wurden auf Nachfrage aus einem Gebüsch geholt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Notfallmanager der EVB begab sich zum Unfallort und kümmerte sich um die beschädigte Lichtzeichenanlage des Bahnübergangs.

