POL-STD: Hollern-Twielenfleth: Unbekannte Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Harsefeld (ots) - Anlässlich des Lauf-Musik-Festivals wurden am Samstag in Harsefeld diverse Straßen gesperrt. An einer Absperrung im Bereich Große Gartenstraße / Am Rosenborn kam es dabei gegen 14:30 Uhr zur Nötigung zweier Einsatzkräften. Ein 92-jähriger Harsefelder näherte sich der Absperrung mit seinem Pkw aus Richtung Kleine Gartenstraße. Als die ...

mehr