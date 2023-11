POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots) - Nachdem er mit seinem Außenspiegel den eines entgegenkommenden Linienbusses touchierte, flüchtete ein unbekannter LKW-Fahrer am Mittwoch, 22. November, gegen 5.35 Uhr, mit seinem Gespann auf der Dolberger Straße in westliche Richtung. Der Unfall passierte in einer Rechtskurve, nahe der Bushaltestelle "Schafbusch". Anschließend entfernte sich ...

