Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht in der Oswaldstraße: Volkswagen beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Der VW UP! einer 75-jährigen Hammerin wurde am Mittwoch, 22. November, zwischen 9 Uhr und 13 Uhr, auf einem Parkplatz in der Oswaldstraße beschädigt - der Verursacher flüchtete.

Der geparkte Wagen wurde im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt - vor Ort sicherten die Einsatzkräfte Lackspuren.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich.

Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 9160 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell