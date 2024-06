Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tödlicher Verkehrsunfall

Andisleben (ots)

Freitagvormittag kam es im Landkreis Sömmerda zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 11:15 Uhr fuhr eine 59-jährige Motorradfahrerin auf der Bundesstraße 176 von Dachwig in Richtung Andislebener Kreuz, wobei sich im Gegenverkehr ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Ford befand. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der Pkw kam auf das angrenzende Feld ab, überschlug sich und erlitt Totalschaden. Die Motorradfahrerin kam zu Fall. Trotz des Einsatzes eines Notarztes und mehrerer Krankenwagen erlag die Motorradfahrerin noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 33-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Klärung der genauen Unfallumstände kam ein Gutachter vor Ort zum Einsatz. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die Bundesstraße über mehrere Stunden voll gesperrt werden. (FR)

