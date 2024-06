Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Apensen: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Apensen (ots)

Am Mittwoch gegen 06:10 Uhr befuhr eine Frau aus Stade mit ihrem Mercedes die L130 von Apensen in Richtung Nottensdorf. Als sie die Ampelkreuzung in Grundoldendorf erreichte, missachtete sie das Rotlicht und kollidierte schließlich mit einem VW Crafter, der die Kreuzung bei Grünlicht von Harsefeld in Richtung Hedendorf querte. Die 50-Jährige Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Fahrer des Transporters, ein Mann aus Harsefeld, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, um den Crafter kümmerte sich der Fahrzeughalter. Ein Augenzeuge bestätigte den Unfallhergang. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 23.000 EUR. Unfallursächlich könnte die Übermüdung der Mercedes-Fahrerin gewesen sein, die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell