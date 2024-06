Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Verkehr auf der Bundesstraße 73 kontrolliert

Stade (ots)

Am Dienstag, in der Zeit von 13 Uhr bis 19 Uhr, führten Polizei und Zoll eine gemeinsame Großkontrolle an der Bundesstraße 73 zwischen Stade und Dudenbüttel durch. Die Beamten leiteten den Verkehr in Richtung Cuxhaven über den Rastplatz Grefenmoor, dort wurden einzelne Fahrzeuge für Kontrollen ausgewählt. Mehr als ein Dutzend Polizeibeamte, fünf Beamte des Zolls und ein Diensthund kontrollierten rund 100 Fahrzeuge.

Die Einsatzkräfte ahndeten zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten. Ein Verkehrsteilnehmer wurde ohne gültigen Führerschein am Steuer erwischt.

Mit mehr als 1,6 Promille Atemalkohol geriet ein 56-jähriger Mann aus Hammah in die Kontrolle, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bei einem 26-jährigen Mann aus Cuxhaven schlug ein Urintest positiv auf Kokain an, er wurde ebenfalls zur Ader gelassen. Zudem wurde gegen den 26-Jährigen eine Anzeige nach dem Betäubungsmittel gefertigt, da der Verdacht besteht, dass er die Droge zuvor unerlaubt erworben bzw. besessen haben könnte.

Ein dritter Verkehrsteilnehmer musste Blut abgeben, weil sich bei ihm der Verdacht einer Beeinflussung durch THC ergab.

Der Zoll ahndete mehrere Verstöße im Bereich des Schwerlastverkehrs. Die Beeinträchtigungen des Verkehrs hielten sich nach Beobachtung der eingesetzten Beamten im Rahmen, in Richtung Stade lief der Verkehr ohne Einschränkungen.

Die Kontrolle gehörte zu Maßnahmen des europaweiten Netzwerks "ROADPOL", welches sich der Verkehrssicherheit durch Verkehrsüberwachung verschrieben hat. Oberstes Ziel ist es, die Zahl der Toten und Verletzten im Straßenverkehr zu senken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell