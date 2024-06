Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. In Wohnung eingebrochen.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (12.06.2024) wurde zwischen 12:30 und 13 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfstraße eingebrochen. Dabei wurde eine Tür beschädigt. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

