POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Lasten-E-Bike gestohlen.

Lippe (ots) - Zeugen meldeten der Polizei am Montagvormittag (10.06.2024) gegen 10.20 Uhr einen LKW auf der B1 zwischen Horn-Bad Meinberg und Blomberg, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Der LKW-Fahrer war auf der B1/Meinberger Straße in Richtung Bad Meinberg unterwegs und gefährdete durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. Dabei bewegte sich der Scania plus ...

