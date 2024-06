Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 19-Jähriger beraubt.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (12.06.2024) nahmen vier Unbekannte einem 19-Jährigen gegen 20:15 Uhr in der Bahnhofstraße Bargeld ab. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Jugendliche. Einer davon "spielte" mit einem Messer herum, so dass der 19-Jährige sich bedroht fühlte und sein Geld herausgab. Die vier männlichen Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben:

- ca. 15 Jahre alt, 1,85 m groß und von normaler Statur, schwarze, nach vorn gestylte Haare, schwarzer Oberlippen- und Ziegenbart, bekleidet mit einem grauen Jogginganzug und einer schwarzen Umhänge-/Bauchtasche - ca. 15 - 16 Jahre alt, 1,75 m groß, grau gefärbte Haare mit Seitenscheitel - ca. 17- 18 Jahre alt, 1,85 - 1,90 m groß, schwarze, nach vorn gestylte Haare, schwarzer Oberlippen- und Ziegenbart, bekleidet mit einem grauen Jogginganzug und schwarzer Umhänge-/Bauchtasche - ca. 1,75 m groß, von dünner Statur, schwarze, nach vorn gestylte Haare, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und weiß-rotem Pullover

Gegen 22:40 Uhr versuchten drei Jugendliche im Bereich Hagensche Straße/Boelckestraße eine 51-Jährige zu überfallen. Einer hatte ein Messer in der Hand. Die Frau flüchtete jedoch. Die Drei werden als im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, zwischen 1,80 und 1,90 m groß geschrieben. Zwei waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen auf, einer hatte eine dunkle Kurzhaarfrisur und trug ein helles Sweatshirt zu dunklen Hosen und weißen Schuhen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es einen Tatzusammenhang gibt. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell