Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gersfeld. Am Mittwochnachmittag (26.06.) kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 69- jähriger aus Heeslingen befuhr mit seiner Yamaha die Hochstraße. Dabei kam er nach aktuellem Kenntnisstand aus noch unklarer Ursache bei einem Wendvorgang von der Fahrbahn ab und stürzte eine dortige Böschung hinunter, wobei das Motorrad auf ihn fiel. Der leichtverletzte Fahrer wurde für eine weitere ambulante Behandlung in ein ortsnahes Krankenhaus transportiert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beziffert sich im mittleren vierstelligen Bereich.

Polizeistation Hilders

Schwerer Verkehrsunfall auf der A7 kurz vor Niederaula

Niederaula. Am frühen Donnerstagmorgen (27.06.), gegen 1 Uhr, ereignete sich auf der A7, kurz vor der Anschlussstelle Niederaula, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Lkw und ein österreichischer Kleintransporter befuhren die A7 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Niederaula. Im Bereich des Autobahnkilometers 536,2 stieß der österreichische Kleintransporter aus noch nicht bekannten Gründen mit dem vor ihm fahrenden Lkw zusammen. In der Folge drehte sich der Transporter und kollidierte zusätzlich mit der Betonleitwand, wo er schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam.

Der Fahrer des österreichischen Kleintransporters wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Neben einer Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg waren unter anderem eine Rettungswagenbesatzung, ein Notarzt und ein Abschleppdienst im Einsatz.

Aufgrund der zeitweisen Sperrung des linken Fahrstreifens bildete sich ein rund fünfhundert Meter langer Rückstau.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 27.500 Euro.

Polizeiautobahnstation Petersberg

HEF

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Baumbach. Im Zeitraum von Freitag (21.06.), gegen 10 Uhr, bis Mittwoch (26.06.), gegen 11 Uhr, befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Traktor und anhängendem Arbeitsgerät den "Riedweg" und bog dann nach rechts in die "Fuldastraße" ein. Dabei kam der Fahrzeugführer aus unklarer Ursache zu weit nach links und beschädigte mit dem Arbeitsgerät eine dortige Grundstücksmauer. Es entstand Schaden von circa 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg

Unfall beim Abbiegen

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (26.06.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Dacia die Straße "Am Hainberg" und beabsichtigte nach derzeitigen Erkenntnissen in die Straße "Am Kurpark" einzubiegen. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra befuhr zeitgleich mit ihrem Mercedes die Straße "Am Weinberg" in Richtung "Am Kurpark. Daus noch unklaren Gründen kam es plötzlich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

