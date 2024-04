Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rezeptfälschung aufgeflogen

Jena (ots)

Donnerstagmittag informierte eine Mitarbeiterin eine Apotheke in der Naumburger, dass ein Kunde ein Rezept einlösen wollte. Jedoch fiel der Zeugin auf, dass es sich nicht um ein echtes Rezept handelte, sondern um eine Fälschung. Daraufhin sprach sie den Mann an, welcher infolge dessen die Filiale in unbekannte Richtung verließ. Die Ermittlungen wegen Betruges wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell