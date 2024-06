Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Heizungsraum, Verkehrsunfall mit E-Bike

Aalen (ots)

Wallhausen - Asbach: Brand in Heizungsraum

Am Mittwochabend um 21:45 Uhr ging bei der Feuerweh ein Anruf ein, in der Schönbronner Straße sei ein Brand ausgebrochen. Insgesamt 57 Einsatzkräfte mit 9 Fahrzeugen waren vor Ort. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es aufgrund eines technischen Defekts einer Heizungsanlage zu einem Brand in einem Heizungsraum im Stall. Eine genaue Brandursache konnte bislang nicht bestimmt werden. Angrenzende Räumlichkeiten wurden nicht betroffen. Der Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro.

Ilshofen: Verkehrsunfall mit E-Bike

Eine 60-jährige E-Bike Fahrerin fuhr auf der K2603 in eine Kurve und gelang auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Pkw der Marke VW. Die Fahrradfahrerin kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

