Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kuhbach - Brand in Einfamilienhaus

Lahr, Kuhbach (ots)

Ein Brandausbruch am frühen Mittwochmorgen in einem Einfamilienhaus in der Straße "Gieseneck" dürfte nach ersten Erkenntnissen auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Die beiden lebensälteren Bewohner wurden gegen 5 Uhr durch einen Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen. Nachdem eigene Löschversuche scheiterten, verließ das Ehepaar das Haus und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zur Brandbekämpfung an. Die beiden Hausbewohner erlitten durch die einhergehende Rauchentwicklung mutmaßlich eine Rauchgasintoxikation und wurden von Helfern des Rettungsdienstes in eine Klinik gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unklar.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell