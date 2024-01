Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schwer verletzt

Lahr (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann ist am Silvestermorgen in einer Gartenhütte einer Kleingartenanlage westlich der Straße "Im Münchtal" von mehreren Personen massiv angegriffen und schwer verletzt worden. Er befindet sich aktuell in stationärer Behandlung. Nach ersten Erkenntnissen dürften persönliche Beziehungen eine Rolle für den gewaltsamen Übergriff gespielt haben. Beamte der Kriminalpolizei haben unter Hinzuziehung von Rechtsmedizinern die Ermittlungen übernommen.

/wo

