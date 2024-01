Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fenster in Schule eingeschlagen, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

An einer Schule in der Vogesenallee sollen bislang unbekannte Täter zwischen Sonntag 15 Uhr und Montag 12 Uhr mutmaßlich mehrere Fenster mit Holzpfählen eingeschlagen haben. Im Schulhof wurden mehrere Mülleimer sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer: 07851-893-0 zu melden./sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell