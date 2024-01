Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Zwei Tote nach Unfall auf der B3

Appenweier (ots)

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch auf der B3 zwischen Appenweier und Renchen. Der 51-jährige Fahrer eines Suzuki fuhr kurz vor Mitternacht in Richtung Renchen und kam aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem entgegenkommenden BMW Mini-Cooper einer 20-jährigen Frau zusammenprallte. Beide Fahrzeugführer waren alleine unterwegs. Für sie kam jede Hilfe zu spät, sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die B3 war für rund vier Stunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion wurde angefordert. /CBR

