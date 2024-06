Aalen (ots) - Aalen: Diebstahl aus PKW Aus einem PKW, der am Bahnhof geparkt war, wurde am Donnerstag zwischen 2 Uhr und 2:30 Uhr eine Scheibe eingeschlagen. Anschließend wurde aus dem Fahrzeug eine Arbeitstasche entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240. Aalen: Unfallflucht Ein Skoda, welcher am Dienstag zwischen 6:30 Uhr und ...

