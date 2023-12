Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 81-Jähriger stürzt mit dem Rad und verletzt sich schwer

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 20. Dezember 2023, ist ein 81 Jahre alter Mann um 15.09 Uhr auf der Straße Im Emscherbruch in Resse mit seinem Pedelec gestürzt. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet, leistete erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Hertener verletzte sich durch den Sturz schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht besteht, dass der Mann während des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand, ordneten die Beamten eine Blutprobe an, die ihm im Krankenhaus durch einen Arzt entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell