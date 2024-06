Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus PKW

Aus einem PKW, der am Bahnhof geparkt war, wurde am Donnerstag zwischen 2 Uhr und 2:30 Uhr eine Scheibe eingeschlagen. Anschließend wurde aus dem Fahrzeug eine Arbeitstasche entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Ein Skoda, welcher am Dienstag zwischen 6:30 Uhr und 10 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Robert-Bosch-Straße abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Fahrzeug beschädigt

Vermutlichen beim Ausparken aus einem Parkplatz An der Jagst beschädigte am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten BMW. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Aalen: Sachbeschädigung

Durch eine aufmerksame Zeugin wurden am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr drei Jugendliche beobachtet, wie sie die Glasscheibe einer Hauseingangstüre im Hangweg einschlugen um dadurch in das Wohnhaus zu gelangen. Die Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei. Kurze Zeit später konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen der drei Jugendlichen feststellen. Dieser wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Wem sind die Jugendlichen aufgefallen? Die Polizei Aalen bittet um weitere Hinweise unter 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd-Zimmern: Mit nicht versichertem Roller unterwegs

Eine Polizeistreife befuhr am Mittwoch gegen 18:30 Uhr die Straße Gassenäcker in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Kurz nach Zimmern fielen den Beamten 4-5 Motoroller auf, die aus einem Feldweg fuhren. Beim Erblicken der Polizeistreife flüchteten die Fahrer in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei fuhr daraufhin einem Roller-Fahrer hinterher. Die Fahrt erstreckte sich über mehrere Feldwege, durch die Ortschaft Hussenhofen, das Benzfeld und die Werrenwiesenstraße. In der Leutzestraße verloren die Beamten an einer dortigen Engstelle den Sichtkontakt zu dem Roller. Da mehrere Fußgänger das Geschehen wahrgenommen haben, sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zu dem Roller geben können, welcher mit zwei Jugendlichen besetzt war und an dem ein nicht mehr gültiges Kennzeichen aus dem Jahr 2021 angebracht war. Der Fahrer trug einen Helm mit einem lila Muster. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Autohaus

Unbekannten verschafften sich am Donnerstag, gegen 0 Uhr, über einen Zaun Zutritt zu einem Autohaus im Ferdinand-Porsche-Weg. Auf dem Gelände versuchten sie einen PKW aufzubrechen, was jedoch misslang. Die Diebe konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd.: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer übersah am Mittwoch gegen 18:45 Uhr auf der B29 in Richtung Aalen, kurz vor der Ausfahrt Gmünd West, beim Fahrstreifenwechsel einen links neben ihm fahrenden BMW eines 47-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell