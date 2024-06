POL-AA: RMK: Sachbeschädigung - Diebstahl aus Pkw - Diebstahl nach Hochwasser

Aalen (ots) - Oppenweiler: Verunreinigung in der Murr Am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr meldete ein Angler in Oppenweiler einen stechenden Geruch, ausgehend vonn der Murr sowie Ölschlieren an der Wasseroberfläche. Nach ersten Erkenntnissen entsorgte eine bislang unbekannte Person unerlaubt Altöl über einen Regenwassereinlaufschacht, wodurch das Öl in die Murr gelangte. Die Feuerwehr Backnang richtete daraufhin an ...

mehr