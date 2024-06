POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Diebstähle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim - Westgartshausen: Versuchter Diebstahl

In der Straße Unteres Weiler wurde am Dienstag um 1:58 Uhr auf einem privaten Grundstück versucht sich Zugang zu einem Pkw zu beschaffen. Es ist davon auszugehen, dass hier ein versuchter Diebstahl vorliegt, da ein bisher Unbekannter erst am Rande des Grundstücks unmaskiert auftauchte, kurze Zeit später den Gesichtsbereich maskierte und anschließend zielstrebig zum geparkten Pkw ging. Nachdem der Unbekannte feststellte, dass dieses verschlossen war, verließ er das Grundstück. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Michelbach an der Bilz - Gschlachtenbretzingen: Diebstahl aus Hütte

Am Dienstag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr wurde auf dem Häckselplatz am Gartennest aus einer unverschlossenen Hütte eine Schachtel Zigaretten sowie eine Geldbörse entwendet. In dem Geldbeutel befanden sich neben Ausweisdokumenten, Bankkarten als auch 150 Euro in bar. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Rosengarten: Unfall durch Übersehen

Auf der B19 von Westheim kommend in Richtung Ottendorf fuhr um 8:34 Uhr eine 68-Jährige. An einer Einmündung zur L1055 bog die Opel-Fahrerin nach links in Richtung Hirschfelden ab und übersah dabei eine 45-jährige VW-Fahrerin, welche in entgegengesetzte Richtung auf der B19 fuhr. Es kam zur Kollision, wodurch ein Sachschaden von 2.500 Euro entstand.

Satteldorf: Unfall durch geplatzen Reifen

Am Montag um 4:41 Uhr platzte auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn der Reifen eines Sattelaufliegers. Dabei wurde das tragende Textilgewebe auf einen weiteren Lkw geschleudert. Der 31-jährige Fahrer des Lkw kollidierte mit dem Reifen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro.

