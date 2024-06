Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Vandalismus - Unfallflucht - Gefährliches Überholmanöver - Sachbeschädigungen an Pkw - Einbruch

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: Vandalismus im Kindergarten

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Vandalen in einem Kindergarten in der Pfarrgasse ihr Unwesen getrieben. Die Täter verschafften sich Zugang zu einer Holzhütte auf dem privaten Spielplatz des Kindergartens und verteilten mehrere Utensilien auf dem Gelände. Zudem wurden verschiedene Gegenstände beschädigt, was zu einem Gesamtschaden von etwa 1500 Euro führte. Der Polizeiposten Weinstadt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151/65061 zu melden.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwochabend beschädigte ein unbekannter Fahrer zwischen 19:00 Uhr und 21:40 Uhr einen in der Albertviller Straße geparkten Audi. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195/6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Affalterbach: Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver

Am Mittwochabend ereignete sich auf der L1127 bei Affalterbach in Fahrtrichtung Winnenden ein gefährliches Überholmanöver. Gegen 20:19 Uhr war eine 33-jährige Frau mit ihrem Smart Forfour unterwegs, als ihr in der Kurve auf Höhe Leutenbach ein Mercedes aufgrund eines Überholmanövers auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Frau ausweichen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um eine silberfarbene, ältere Mercedes E-Klasse handeln. Der Fahrer soll ein älterer Mann im Alter zwischen 60 und 70 Jahren sein. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 07195/6940 dem Polizeirevier Winnenden mitgeteilt werden.

Schorndorf: Sachbeschädigung von Pkw

Zwischen Montag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 16:00 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter einen in der Uhlandstraße geparkten VW. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Fellbach-Schmiden: Pkw mit brauner Masse beschmiert

Zwischen Montagabend, 22:00 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr beschmierte ein unbekannter Täter die Motorhaube eines im Lindenbühlweg geparkten Fiat mit einer klebrigen Masse. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711/9519130 entgegen.

Fellbach: Schinken und Käsediebstahl

Ein unbekannter Einbrecher verschaffte sich am frühen Mittwochmorgen zwischen 01:30 Uhr und 10:00 Uhr unbefugt Zugang zu einer Gaststätte im Nurmiweg und entwendete einen Parmaschinken sowie einen Parmesankäse im Wert von ca. 2000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711/9519130 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell