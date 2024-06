Aalen (ots) - Ellwangen: Geparkten PKW beschädigt Ein BMW, der am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz einer Elektrofirma in der Straße An der Jagst geparkt war, wurde dort von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das ...

