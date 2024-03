POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Autofahrerin fuhr gegen Fahrrad - Zweiradfahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit - Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht

Bornheim (ots) - In der Nacht von Freitag, 08.03.2024 auf Samstag, 09.03.2024, wurden in Bornheim-Dersdorf zwei Autos aufgebrochen, die auf der Lochnerstraße und dem Waldorfer Weg standen. In beiden Fällen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und der Fahrgastraum nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurden ein Mobiltelefon, eine Geldbörse sowie eine Handtasche gestohlen. In der Nacht ...

