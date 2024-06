Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, Unfallflucht sowie Unfälle durch Überholvorgang, Unstimmigkeiten, missachtetes Rotlicht - Zeugenaufruf

Crailsheim: Unfallflucht

Am Mittwochfrüh zwischen 9:00 Uhr und 11:45 Uhr wurde in der Gaildorfer Straße auf einem Parkplatz ein PKW der Marke VW gestreift. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Fichtenau: Fahrradunfall durch Unstimmigkeiten

Am Dienstag um 16:35 Uhr kam es in der Alten Poststraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrrädern. Hierbei für ein 14-Jähriger mit einer 13-Jährigen, auf dem Fahrradlenker sitzen, die Straße entlang, als Unstimmigkeiten über die Wegstrecke mit einer 13-jährigen Fahrradfahrerin entstanden. Dadurch prallten die beiden Fahrräder frontal zusammen, und die 13-jährige Mitfahrerin wurde vom Fahrradlenker geschleudert. Zwei Beteiligten kommen leicht verletzt in ein naheliegendes Klinikum.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Montagnachmittag 14:30 Uhr und Dienstagmorgen 5:30 Uhr wurde aus einem unverschlossenen PKW im Schweickerweg ein schwarzes Mäppchen entwendet. In diesem befanden sich neben Ausweisdokumenten, Fahrzeugscheinen auch zwei Bankkarten. Darauffolgend wurde am Mittwoch festgestellt, dass mehrere Abbuchungen getätigt wurden, mit einer Gesamtsumme von über 150 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu dem Vorfall.

Gaildorf: Unfall durch Überholvorgang

Am Mittwochabend um 18:50 Uhr wollte auf der Schönberger Straße eine 52-jährige Audi-Fahrerin einen vor Ihr fahrenden Pkw sowie einen LKW überholen. Während des Überholvorgangs wollte ein 54-jähriger Renault-Fahrer abbiegen und in die Einmündung Anton-Lutz-Straße einbiegen. Dabei übersah er die überholende Audi-Fahrerin und touchierte diese. Um einer starken Kollision entgegenzuwirken, bog die 52-Jährige ebenfalls nach links ab, wodurch sie von der Straße abkam und in einer Hecke zum Stillstand kam. Aufgrund von leichten Verletzungen wurde die Audi-Fahrerin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Braunsbach: Verkehrsunfall bei Spurwechsel

Am Mittwoch um 16 Uhr fuhr ein 43-jähriger Volvo Fahrer auf der A6 in Richtung Nürnberg. Als er bei stockendem Verkehr auf den Ausfädelungsstreifen wechseln wollte, übersah er einen dort bereits fahrenden 37-jährigen VW-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, wodurch ein Sachschaden von 7.000 Euro entstand.

Michelbach an der Bilz: Unfall durch missachtetes Rotlicht

Am Mittwochabend um 18:12 Uhr befuhr ein Kleinkraftrad-Fahrer ohne angebrachtes Kennzeichen die L1055 von Hessental kommend in Fahrtrichtung Michelbach/Bilz. Nach dem Ortseingang überholte er einen Pkw und missachtete anschließend im Kreuzungsbereich Niederwiesen das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Zeitgleich fuhr ein 18-Jähriger Seat-Fahrer, aus der Richtung Niederwiesen, berechtigt in die Kreuzung ein und wollte auf die Bretzinger Straße einbiegen. Hier fuhr der Kleinkraftrad Fahrer unvermindert frontal in die linke Fahrzeugseite des 18-Jährigen und stützte in der Folge. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Nachdem die Polizei verständigt wurde, flüchtete der Verursacher leicht verletzt und fußläufig in unbekannte Richtung. Am Unfallort wurde das Kraftrad der Marke HER CHEE Industrial mit blauer Farbe, sowie ein Helm mit bunter Beklebung und der Aufschrift Shark zurückgelassen. Der etwa 25-35-jährige Verursacher soll, laut Zeugenaussagen, dunkle Kleidung getragen haben, ca. 180cm groß gewesen sein, mit dunklen Haaren und Augen sowie einem Bart im Gesicht gehabt haben. Ebenfalls soll er mit einer Einkaufstasche geflohen sein. Der Verursacher zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und soll zudem im Gesicht geblutet haben. Mögliche Zeugen, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

