Polizei Düren

POL-DN: sicher.mobil. leben - Güterverkehr im Blick

Kreis Düren (ots)

Am 17.April 2024 fand die Verkehrsaktion sicher.mobil.leben unter dem Motto "Güterverkehr im Blick" statt.

Basierend auf einem Beschluss der Innenministerkonferenz organisiert die Polizei seit 2018 jedes Jahr eine eintägige, bundesweite Verkehrssicherheitsaktion unter dem Motto sicher.mobil.leben durch. Der thematische Schwerpunkt wechselt jährlich.

In diesem Jahr wurde der Themenschwerpunkt "Güterverkehr im Blick" gewählt. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Einhaltung der Lenk - und Ruhezeiten und der richtigen Ladungssicherung. Die Sicherung der Ladung trägt wesentlich zur Verkehrssicherheit bei - Ladungssicherung gehört deshalb zu den täglichen Pflichten im gewerblichen Güterverkehr. In Düren kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizei am Mittwoch "Im großen Tal". Sie kontrollierten 79 Fahrzeuge, hierbei stellten sie 24 Verstöße fest. Die Polizei stellte in 14 Fällen eine falsche Ladungssicherung fest.

Während der Kontrolle fiel insbesondere ein Transporter aufgrund erheblicher Mängel in der Ladungssicherung auf. Der tschechische Klein-Lkw war mit über einer Tonne Gefahrgutstoff beladen. Neben der mangelnden Ladungssicherung lag auch der Verdacht von Straftaten gegen das Sprengstoffgesetz vor. Die Ladung wurde daraufhin für den Weitertransport unter zu Hilfenahme eines Havariekommissars ordnungsgemäß gesichert. Beamte des PP Köln und der Polizei Düren begleiteten den sichergestellten Transporter anschließend an einen sicheren Ort. Gegen den 28-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell