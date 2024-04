Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Abbiegen - Eine Leichtverletzte

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (17.04.2024) wurde eine 46-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Sie war mit ihrem Fahrrad auf der Valencienner Straße unterwegs, als sie von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde.

Die Frau aus Düren befuhr gegen 08:50 Uhr mit ihrem Fahrrad die Valencienner Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Gürzenicher Straße wollte die Zweiradfahrerin weiter geradeaus fahren, also sie von einem Pkw angefahren wurde. Am Steuer dieses Fahrzeugs saß eine 44-Jährige aus Geilenkirchen, die mit ihrem Auto von der Valencienner Straße nach rechts in die Gürzenicher Straße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 46-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

