Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Nenndorf (ots)

(hei) Am Sonntag, dem 17.12.2023, kam es kurz nach Mitternacht in Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach den Angaben der Unfallbeteiligten vor Ort befuhr die 36-jährige Unfallverursacherin aus Hagenburg mit ihrem PKW VW Multivan die Horster Straße in Rtg. Horsten. In Höhe der Kreuzung Bahnhofstraße missachtete sie das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit dem Pkw Ford Galaxy einer 52-jährigen Rodenbergerin, die mit drei weiteren Mitfahrern aus Rtg. Bahnhof in Rtg. Rodenberg gefahren ist. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca.10.000 Euro an beiden Pkw. Das Fahrzeug der Rodenbergerin musste abgeschleppt werden. Durch die eingesetzten Beamten vor Ort wurde bei der Unfallverursacherin Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Unfallverursacherin wurde der Vorwurf der Straßenverkehrsgefährdung unter dem Einfluss alkoholischer Getränke eröffnet. Weiterhin wurde ihr in der Polizeidienststelle in Bad Nenndorf durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell