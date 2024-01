Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Brennende Wunderkerzen und Feuerwerkskörper in Briefkästen von Mehrfamilienhäusern - Zeugen gesucht

Kamen (ots)

Am Freitag, 05.01.2024, gegen 20:50 Uhr kam es zu einem Brand im Briefkasten eines Mehrfamilienhauses an der Weerenstraße, der durch zufällig in der Nähe befindliche Angehörige eines Sicherheitsdienstes vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Offensichtlich wurden durch bislang Unbekannte brennende Wunderkerzen in den Briefkasten gesteckt. Menschen kamen durch das schnelle Eingreifen der Ersthelfer nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen hatten kurz zuvor in der Nähe eine Gruppe Jugendlicher gesehen, die auch zum Teil brennende Wunderkerzen mitgeführt hätten. Eine Fahndung nach ihnen verlief negativ.

Bei einem ähnlichen Vorfall wurde gegen 19:30 Uhr durch Unbekannte ein Feuerwerkskörper in den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses an der Kördelstraße geworfen und dieser dadurch beschädigt. Ein Brand entstand nicht. Der Rauchmelder in dem Hausflur wurde ausgelöst. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern in beiden Fällen an.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden.

