POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch an der Straße Kupferberg - Zeugen gesucht

Kamen (ots)

Am Freitag, 05.01.2024, gegen 19:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Hoch-Parterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kupferberg. Die Bewohner waren nicht anwesend. Eine Zeugin beobachtete, wie zwei unbekannte Männer die Wohnung durch ein rückwärtiges Fenster verließen. Die beiden Männer sollen zwischen 35 und 40 Jahre alt gewesen sein. Beide hätten eine Wollmütze getragen. Weitere Beschreibungs-Details liegen derzeit nicht vor. Auch hier verlief die Fahndung negativ. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden.

