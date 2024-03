POL-BOR: Bocholt - Drogentest schlägt bei Autofahrer an

Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Im Lücking; Tatzeit: zwischen 03.03.2024, 18.30 Uhr, und 04.03.2024, 16.30 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind Unbekannte zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr, in Heiden. Durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür hatten sich die Einbrecher Zugang in das Einfamilienhaus an der Straße Im Lücking verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Eindringlinge ...

mehr