Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB A4, zw. AS Friedewald und Wildeck-Hönebach

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall auf der BAB 4 - eine Person tödlich verletzt Am Sonntag (30.06.) ereignete sich gegen 11:45 Uhr sich auf der BAB A4, Gemarkung Ronshausen, zwischen der Anschlussstelle Friedewald und der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach, ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person tödlich verletzt wurde.

Ein 81-jährige BMW-Fahrer aus dem Kreis Aachen/NRW befuhr auf dem benannten Streckenabschnitt den linken der beiden Fahrstreifen. Nach Zeugenangaben kam der PKW aus bisher ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug abgewiesen und schleuderte nach rechts in Richtung des nahegelegenen Parkplatz-Nadelöhr. Hier wurde das Fahrzeug durch die beginnende Schutzplanke zum Parkplatz in die Luft gehoben. Der PKW überschlug sich in der Folge mehrfach , bis er letztlich im Parkplatzbereich auf der Durchgangsfahrbahn zwischen zwei Sattelzugkombinationen auf dem Dach zum Liegen kam.

Der Fahrzeugführer war nicht mehr ansprechbar. Schnell handelnde Ersthelfer konnte ihn aus dem PKW bergen. Eine sofort eingeleitete Reanimation durch Ersthelfer und Rettungskräfte des RTW blieb jedoch erfolglos. Der Fahrer vertarb noch an der Unfallstelle.

Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden zum Glück nicht in den Verkehrsunfall involviert.

Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Auffahrt zum Parkplatz Nadelöhr für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Rückstau entstand nicht.

An der Unfallstelle kamen zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, drei Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft Fulda hat ferner einen Gutachter mit der Ermittlung des Unfallgeschehens beauftragt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

