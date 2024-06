POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall zw. Alsfeld und Heidelbach

Polizeipräsidium Osthessen

Am Sonntagabend (30.06.), kam es gegen 18.20 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3156 zwischen Alsfeld und Heidelbach. Eine 57-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis, die allein in ihrem VW Golf von Alsfeld in Richtung Heidelbach unterwegs war, kam aus bisher ungeklärter Ursache noch vor dem Abzweig nach Münch-Leusel nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin verstarb trotz aller Rettungsversuche noch an der Unfallstelle. Neben den zahlreichen Rettungskräften waren auch zwei Streifen der Polizeistation Alsfeld im Einsatz. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Gießen ein Gutachter für Unfallanalytik hinzugezogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des VW Golf war die Strecke voll gesperrt, wobei die Maßnahmen vor Ort aktuell (Stand 20.45 Uhr) noch andauern. Der Gesamtschaden wird aktuell mit rund 4.500 Euro beziffert. Zeugen, die evtl. Angaben zum konkreten Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter 06631 / 974 - 0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

