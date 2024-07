POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Bebra (ots) - In einer Wohnung in der Görlitzer Straße setzte am Sonntag (30.06.), gegen 20.13 Uhr, ein technischer Defekt einer kleinen Tischlampe den Nachttisch in Brand. Die Bewohnerin wurde durch den Brandgeruch aufmerksam und konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr das angekokelte Möbelstück mittels Wassereimer selbst ablöschen. Sie wurde aber dabei, wie ihre kleine Tochter, durch das Einatmen der Rauchgase ...

mehr