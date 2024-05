Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Geparktes Fahrzeug beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

In Rees wurde am Dienstag (28. Mai 2024) in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr ein am Kirchplatz geparkter weißer Audi A3 beschädigt. Der Audi war auf einem Parkplatz gegenüber einer Bäckerei mit der Front in Richtung Kirche abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug hat den Pkw vermutlich beim Aus- oder Einparken an der Fahrerseite touchiert. Dabei entstand Sachschaden in einem mittleren vierstelligen Bereich. Aufgrund der vorgefundenen Spuren könnte es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben, welches sich dann von der Unfallstelle entfernt hat. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell