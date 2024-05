Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem,Kevelaer - Kupferfallrohre bei Dieben begehrt

Polizei sucht Zeugen und ruft zur Wachsamkeit auf

Uedem und Kevealer (ots)

In Uedem und in Kevelaer-Kervenheim wurden in der Nacht von Dienstag (28. Mai 2024) auf Mittwoch (29. Mai 2024) an verschiedenen Häusern Kupferfallrohre an den Dachrinnen entwendet. Während in Uedem die Meursfeldstraße und die Alex-Devries-Straße betroffen waren, waren es in Kervenheim die Heidstraße und der Ottersring. Ob zwischen den Taten in den beiden Orten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Taten machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. Darüber hinaus bittet die Polizei, bei verdächtigen Feststellungen ("Wieso demontiert da jemand um die Zeit bei den Nachbarn die Regenfallrohre?" oder "Warum steht da der fremde Transporter um diese Zeit bei den Nachbarn vor dem Haus?") unverzüglich die Polizei über die Notrufnummer 110 zu informieren!

