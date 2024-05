Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Veert - Trafostation durch Fahrzeug beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

In Geldern-Veert wurde an der Straße Schwarzbruch eine Trafostation durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach derzeitigen Ermittlungen muss in der Zeit von Montag (13. Mai 2024) bis Dienstag (28. Mai 2024) ein von der Klever Straße (B 9) kommendes Fahrzeug beim Einbiegen in die Straße Schwarzbruch gegen die Trafostation gefahren sein. Bis zur Feststellung der Schäden hat sich niemand bei der Polizei oder dem Besitzer der Trafostation gemeldet. Daher ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern wegen Verkehrsunfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise unter Telefon 02831 1250. (sp)

