POL-KLE: Bedburg-Hau - Personentransport-Fahrerin entfernt sich nach Unfall

Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag (24. Mai 2024) gegen 08:30 Uhr kam es an der Kreuzung "Weißes Tor" (Nassauer Allee/Felix-Roeloffs-Straße) in Bedburg-Hau, Ortsteil Hau, zum Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus/Personentransporter und einer 16-jährigen Pedelec-Fahrerin. Die Radfahrerin wartete zunächst an der für sie geltenden rotlichtzeigenden Ampel. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie in die Fußgänger- und Radfahrerfurt ein. Plötzlich kam von links ein Personentransporter, bremste wie die Jugendliche ab, der Zusammenstoß konnte jedoch nicht verhindert werden. Dabei wurde das Rad beschädigt, die Fahrerin konnte noch vor dem Zusammenstoß abspringen und blieb unverletzt. Sie konnte in dem Personentransporter eine weibliche Fahrerin wahrnehmen. Dieses Fahrzeug entfernte sich dann auf der Felix-Roeloffs-Straße, am Heck konnte die Jugendliche ein Schild wahrnehmen, welches auf den Transport von Schulkindern ("Schulbusschild") hinwies. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum verursachenden Fahrzeug bzw. der Fahrerin machen können. Hinweise unter Telefon 02821 5040. (sp)

